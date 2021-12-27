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OCCRP назвав Лукашенка корупціонером року

Понеділок, 27 грудня 2021, 18:53
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО GETTY IMAGES

Міжнародна організація Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) присудила самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку звання "Корупціонер року-2021".

Джерело: OCCRP

Деталі: Журі у складі шести журналістів та експертів у галузі протидії корупції обрали Лукашенка з рекордних 1166 претендентів, номінованих колегами та читачами. Вперше "Корупціонера року" обрали одноголосно.

Центр зазначає, що за останній рік Лукашенко:

  • організував потоки державних коштів олігархам, близьким до його сім'ї;
  • наказав перехопити та посадити у Мінську пасажирський літак Ryanair з білоруським дисидентом Романом Протасевичем на борту з порушенням міжнародного повітряного права;
  • спровокував міграційну кризу, направивши тисячі біженців до кордону Білорусі з Євросоюзом;
  • поширював дезінформацію про коронавірус та методи лікування.

Фіналістами премії "Корупціонер року-2021" також стали повалений президент Афганістану Мухаммад Ашраф Гані Ахмадзай, сирійський диктатор Башар Хафез Асад, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та екс-канцлер Австрії Себастьян Курц.

У 2020 році лауреатом премії "Корупціонер року" став президент Бразилії Жаїр Болсонару, у 2019 – прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат. У 2014 році це звання дісталося президенту РФ Володимиру Путіну.

Українська правда
Теми: Лукашенкокорупція


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