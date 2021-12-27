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OCCRP назвал Лукашенко коррупционером года

Понедельник, 27 декабря 2021, 17:53
OCCRP назвал Лукашенко коррупционером года
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО GETTY IMAGES

Международная организация Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) присудила самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко звание "Коррупционер года-2021".

Источник: OCCRP

Детали: Жюри в составе шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции выбрали Лукашенко из рекордных 1166 претендентов, номинированных коллегами и читателями. Впервые "Коррупционера года" выбрали единогласно.

Центр отмечает, что за последний год Лукашенко:

  • организовал потоки государственных средств олигархам, близким его семье;
  • приказал перехватить и посадить в Минске пассажирский самолет Ryanair с белорусским диссидентом Романом Протасевичем на борту в нарушение международного воздушного права;
  • спровоцировал миграционный кризис, направив тысячи беженцев к границе Беларуси с Евросоюзом;
  • распространял дезинформацию о коронавирусе и методах лечения.

Финалистами премии "Коррупционер года-2021" также стали свергнутый президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани Ахмадзай, сирийский диктатор Башар Хафез Асад, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и экс-канцлер Австрии Себастьян Курц.

В 2020 году лауреатом премии "Коррупционер года" стал президент Бразилии Жаир Болсонару, в 2019 – премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. В 2014 году это звание досталось президенту РФ Владимиру Путину.

Украинская правда
Темы: Лукашенкокоррупция
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