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У Німеччині набувають чинності посилені карантинні обмеження

Понеділок, 27 грудня 2021, 18:03
У Німеччині набувають чинності посилені карантинні обмеження
Getty Images

27 грудня у частині федеральних земель Німеччини почали діяти нові обмеження для стримування епідемії COVID-19, зокрема, закривають низку закладів та обмежують час роботи ресторанів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW

Жорсткіші протиковідні обмеження почали діяти у землях Баден-Вюртемберг, Нижня Саксонія, Бранденбург та Мекленбург-Передня Померанія. В інших федеральних землях обмеження набудуть чинності у вівторок, 28 грудня.

"Так, у Мекленбурзі-Передній Померанії закриті кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку", - пише DW.

Повідомляється також, що якщо в сім'ї хтось не щеплений від коронавірусу, продовжують діяти більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого домогосподарства, за винятком дітей віком до 14 років. 

У Баден-Вюртемберзі закладам громадського харчування забороняється працювати у період з 22:30 до 5 ранку, і лише у новорічну ніч - пізніше, після першої години ночі.

Тим часом противники коронавірусних обмежень оголосили "масову мобілізацію". На 27 грудня демонстрації заплановані у кількох містах Мекленбурга-Передньої Померанії, Гессена, Рейнланд-Пфальца та Бранденбурга, а також у Мангеймі у Баден-Вюртемберзі.

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині також пройшла низка акцій незгодних з карантинними обмеженнями, на деяких не обійшлося без сутичок.

Захворюваність коронавірусом у ФРН продовжує залишатися високою.

Федеральні землі просять Бундестаг і федеральний уряд "швидко розпочати підготовку до впровадження загальної обов’язкової вакцинації та в найкоротші терміни представити графік".

Федеральний уряд прагне досягти охоплення вакцинацією не менше 80%. За словами канцлера Олафа Шольца, йдеться про "проміжну мету". Наразі 73,5% жителів ФРН мають хоча б одне щеплення.

Раніше постійна вакцинаційна комісія при Інституті Роберта Коха рекомендувала робити щеплення підсилюючою дозою вакцини від коронавірусу через щонайменше три місяці замість 6 місяців.

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Теми: Німеччина
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