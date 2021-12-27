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В Германии вступают в силу усиленные карантинные ограничения

Понедельник, 27 декабря 2021, 18:03
В Германии вступают в силу усиленные карантинные ограничения
Getty Images

27 декабря в части федеральных земель Германии начали действовать новые ограничения по сдерживанию эпидемии COVID-19, в частности, закрывают ряд заведений и ограничивают время работы ресторанов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Более жесткие противоковидные ограничения начали действовать в землях Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания. В других федеральных землях ограничения вступят в силу во вторник, 28 декабря.

"Так, в Мекленбург-Передней Померании закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха", - пишет DW.

Сообщается также, что если в семье кто-то не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только двух человек из другого домохозяйства, за исключением детей в возрасте до 14 лет.

В Баден-Вюртемберге заведениям общественного питания запрещается работать в период с 22:30 до 5 утра, и только в новогоднюю ночь - позже, после часа ночи.

Тем временем противники коронавирусных ограничений объявили "массовую мобилизацию". 27 декабря демонстрации запланированы в нескольких городах Мекленбурга-Передней Померании, Гессена, Рейнланд-Пфальца и Бранденбурга, а также в Мангейме в Баден-Вюртемберге.

Напомним, на прошлой неделе в Германии также прошел ряд акций несогласных с карантинными ограничениями, на некоторых не обошлось без столкновений.

Заболеваемость коронавирусом в ФРГ продолжает оставаться высокой.

Федеральные земли просят Бундестаг и федеральное правительство "скоро начать подготовку к внедрению всеобщей обязательной вакцинации и в кратчайшие сроки представить график".

Федеральное правительство стремится добиться охвата вакцинацией не менее 80%. По словам канцлера Олафа Шольца, речь идет о "промежуточной цели". Сейчас 73,5% жителей ФРГ имеют хотя бы одну прививку.

Ранее постоянная вакцинационная комиссия при Институте Роберта Коха рекомендовала делать прививку усиливающей дозой вакцины от коронавируса по меньшей мере через три месяца вместо 6 месяцев.

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Темы: Германия
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