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У Києві та області очікується туман і ожеледиця: поради

Понеділок, 27 грудня 2021, 18:37
У Києві та області очікується туман і ожеледиця: поради
фото з Facebook Укргідрометцентру

До кінця доби в понеділок, а також вночі та вранці у вівторок у Києві та області очікується туман, на дорогах ожеледиця.

Джерело: Укргідрометцентр, КМДА

Дослівно: "У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 27 грудня, вночі та вранці 28 грудня туман, видимість 300-500 м, на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності".

Деталі: У зв’язку з цим КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям:

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.

Також водіям нагадують, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. У КМДА попередили, що автівки, які заважають дорожникам, евакуюють.

Українська правда

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Теми: КиївКиївська областьпогода
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