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В Киеве и области ожидается туман и гололедица: советы

Понедельник, 27 декабря 2021, 19:37
фото с Facebook Укргидрометцентра

До конца суток в понедельник, а также ночью и утром во вторник в Киеве и области ожидается туман, на дорогах гололедица.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА

Дословно: "В ближайший час с сохранением до конца суток 27 декабря, ночью и утром 28 декабря туман, видимость 300-500 м, на дорогах гололедица. I уровень опасности".

Детали: В связи с этим КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Также водителям напоминают, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать спецтехнике. В КГГА предупредили, что мешающие дорожникам автомобили эвакуируют.

Украинская правда
Темы: КиевКиевская областьпогода
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