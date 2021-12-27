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Глава дипломатії ЄС: Треба підтримувати Україну та Молдову в опорі РФ

Понеділок, 27 грудня 2021, 19:40
Глава дипломатії ЄС: Треба підтримувати Україну та Молдову в опорі РФ
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну та Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі.

Джерело: Боррель у своєму блозі, присвяченому підсумкам 2021 року

Дослівно: "По мірі розповсюдження гібридних конфліктів ми маємо продовжувати підтримувати Україну чи Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати жорсткий підхід до Білорусі. У цьому зв'язку саміт Східного партнерства підтвердив стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС до наших східноєвропейських партнерів".

Деталі: За словами Борреля, у східному сусідстві ЄС 2021 рік ознаменувався "яскравими прикладами силової політики" у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою.

"Щоб протистояти цим загрозам, ЄС надає тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам, наприклад, за допомогою п'ятого пакета санкцій проти режиму Лукашенка у Білорусі", - наголосив голова дипломатії ЄС.

За його словами, у році, що минає, в ЄС, крім боротьби з пандемією, бігали від однієї кризи до іншої. Він зазначив, що Білорусь, Україна, Малі, Судан, Афганістан, Ефіопія та Венесуела домінують у міжнародному порядку денному та порядку денному ЄС.

"Перебування в режимі постійного кризового управління іноді послаблює нашу здатність вирішувати довгострокові проблеми, які мають бути в центрі нашої зовнішньої політики, такі як відродження багатосторонності чи збалансоване управління міграцією, або енергетична та кліматична кризи чи правила цифрового переходу", - зазначив Боррель.

Українська правда
Теми: ЄС
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