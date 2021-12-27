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Глава дипломатии ЕС: Нужно поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении РФ

Понедельник, 27 декабря 2021, 20:40
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Беларуси.

Источник: Боррель в своем блоге, посвященном итогам 2021 года

Дословно: "По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину или Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять твердый подход к Беларуси. В этой связи саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам".

Детали: По словам Борреля, в восточном соседстве ЕС 2021 год ознаменовался "яркими примерами силовой политики" в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой.

"Чтобы противостоять этим угрозам, ЕС оказывает твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам, например, с помощью пятого пакета санкций против режима Лукашенко в Беларуси", - отметил глава дипломатии ЕС.

По его словам, в уходящем году в ЕС, помимо борьбы с пандемией, бегали от одного кризиса к другому. Он отметил, что Беларусь, Украина, Мали, Судан, Афганистан, Эфиопия и Венесуэла доминируют в международной повестке дня и повестке дня ЕС.

"Пребывание в режиме постоянного кризисного управления иногда ослабляет нашу способность решать долгосрочные проблемы, которые должны быть в центре нашей внешней политики, такие как возрождение многосторонности или сбалансированное управление миграцией, или энергетический и климатический кризисы или правила цифрового перехода", - отметил Боррель.

Украинская правда
Темы: ЕС
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