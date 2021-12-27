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6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках єПідтримки

Понеділок, 27 грудня 2021, 22:06
фото НБУ

6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках програми єПідтримка, на її реалізацію вже спрямовано 3 млрд грн.

Джерело: перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє сайт Кабміну

Дослівно: "6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки і вже близько 3 млрд грн спрямовано на реалізацію програми".

Деталі: За словами Свириденко, в 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки. Зокрема, з’явиться можливість для людей віком 60+ купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти.

"Подальше її (програми – ред.) вдосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. В майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики", - зазначила міністр.

Передісторія:

  • 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток "Дія". 
  • На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 з бюджету 2021 року і 3 з бюджету 2022. 
  • Monobank та Альфа-банк 16 грудня розпочали перші виплати за програмою єПідтримка.
  • 24 грудня гроші за програмою єПідтримки почали нараховувати державні ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Українська правда
Теми: Кабінет міністріввакцинаціягроші


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