6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках єПідтримки

6,5 млн українців отримали банківські картки в рамках програми єПідтримка, на її реалізацію вже спрямовано 3 млрд грн.

Джерело: перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє сайт Кабміну

Дослівно: "6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки і вже близько 3 млрд грн спрямовано на реалізацію програми".

Деталі: За словами Свириденко, в 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки. Зокрема, з’явиться можливість для людей віком 60+ купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти.

"Подальше її (програми – ред.) вдосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. В майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики", - зазначила міністр.

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