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6,5 млн украинцев получили банковские карты в рамках єПідтримки

Понедельник, 27 декабря 2021, 21:06
6,5 млн украинцев получили банковские карты в рамках єПідтримки
фото НБУ

6,5 млн украинцев получили банковские карты в рамках программы єПідтримка, на ее реализацию уже направлено 3 млрд грн.

Источник: первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает сайт Кабмина

Дословно: "6,5 млн украинцев уже получили банковские карты, 5,5 млн сформировали заявки и уже около 3 млрд грн направлено на реализацию программы".

Детали: По словам Свириденко, в 2022 году программа будет модифицирована в соответствии с потребностями защиты экономики. В частности, появится возможность для людей старше 60 лет покупать лекарства за полученные в рамках помощи средства.

"Дальнейшее ее (программы – ред.) усовершенствование будет зависеть от спроса, а также от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. В будущем мы сможем легко подстроить ее под нужды экономики и новые вызовы", – отметила министр.

Предыстория:

  • 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривень через приложение "Дія".
  • На эту инициативу президента из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривень – 8 из бюджета 2021 года и 3 из бюджета 2022 года.
  • Monobank и Альфа-банк 16 декабря начали первые выплаты по программе єПідтримка.
  • 24 декабря деньги по программе "єПідтримки" начали начислять государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министроввакцинацияденьги
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