Омбудсмен б’є тривогу через критичний стан в’язня ОРДО Ставцева

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотти Реландер через критичний стан здоров’я утримуваного в ОРДО українця Євгена Ставцева.

Джерело: Денісова у Facebook

Деталі: Вона назвала критичним стан Ставцева, якого незаконно утримують у Макіївській виправній колонії №32 на тимчасово окупованій території Донецької області.

Ставцев був викрадений 6 жовтня 2017 року невідомими людьми з власної квартири у Донецьку. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти.

"Весь цей час він утримувався в секретних в'язницях "Міністерства державної безпеки в ОРДО" та у сумнозвісній в’язниці "Ізоляція", де піддавався фізіологічному та психологічному насильству. Його били, катували електричним струмом, внаслідок чого він втратив зуби та слух", - зазначила Денісова.

Євген Ставцев, фото з Facebook Денісової

У Євгена загострився виразковий коліт з тотальними ураженням шлунково-кишкового тракту, що призвів до постійних кровотеч. Крім того, у нього хронічний панкреатит, який супроводжується больовим синдромом, розлад нервової та серцево-судинної системи, безсоння, постійні болі в серці, суглобах і хребті.

Наприкінці 2019 року його було незаконно засуджено так званим судом, підконтрольним органами окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області до 14 років позбавлення волі за нібито "шпигунство та участь у терористичній організації".

Як зазначила Денісова, адміністрацією Макіївської виправній колонії №32 Ставцеву не надається жодної медичної допомоги. Крім того, він позбавлений спілкування з рідними: його матері постійно відмовляють у побаченнях, пояснюючи карантинними обмеженнями.

Дослівно: "Такі дії стосовно Євгена Ставцева є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року.

Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Євгена Ставцева, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги".

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