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Омбудсмен бьет тревогу из-за критического состояния заключенного ОРДО Ставцева

Понедельник, 27 декабря 2021, 22:49
Омбудсмен бьет тревогу из-за критического состояния заключенного ОРДО Ставцева
ЛЮДМИЛА ДЕНИСОВА/FACEBOOK

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине и координатору ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Шарлотте Реландер из-за критического состояния здоровья удерживаемого в ОРДО украинца Евгения Ставцева.

Источник: Денисова в Facebook

Детали: Она назвала критическим состояние Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области.

Ставцев был похищен 6 октября 2017 года неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести.

"Все это время он содержался в секретных тюрьмах "Министерства государственной безопасности в ОРДО" и в печально известной тюрьме "Изоляция", где подвергался физиологическому и психологическому насилию. Его избивали, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух", - отметила Денисова.

 
Евгений Ставцев, фото с Facebook Денисовой

У Евгения обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, приведший к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.

В конце 2019 года он был незаконно осужден так называемым судом, подконтрольным органам оккупационной администрации РФ в Донецкой области к 14 годам лишения свободы за якобы "шпионаж и участие в террористической организации".

Как отметила Денисова, администрацией Макеевской исправительной колонии №32 Ставцеву не оказывается никакой медицинской помощи. Кроме того, он лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя карантинными ограничениями.

Дословно: Такие действия в отношении Евгения Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенций от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи".

Читайте о Ставцеве здесь: "Мама в камере вскрыла себе вены": истории пленных, которые не попали в список на обмен 

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОомбудсменполитзаключенные
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