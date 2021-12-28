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Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України

Вівторок, 28 грудня 2021, 00:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден підписав проєкт оборонного бюджету США на 2022 рік (NDAA) на 770 млрд доларів, що зокрема передбачає 300 млн допомоги Україні.

Джерело: Білий дім, Reuters

Деталі: Як повідомляється,  NDAA включає 300 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України, яка надає підтримку збройним силам України, 4 млрд доларів на Європейську оборонну ініціативу та 150 млн доларів на співробітництво у сфері безпеки в Балтії.

Щодо Китаю законопроект включає 7,1 млрд доларів на Тихоокеанську ініціативу стримування та заяву про підтримку Конгресом оборони Тайваню, а також заборону Міністерству оборони закуповувати продукти, вироблені з допомогою примусової праці із китайського регіону Сіньцзян.

Що передувало: 15 грудня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на $770 млрд.

Нагадаємо:

  • NDAA – це один із основних законодавчих актів, який стає законом щороку протягом шести десятиліть.
  • Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. 

Теми: СШАБайден


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