Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України
Президент США Джо Байден підписав проєкт оборонного бюджету США на 2022 рік (NDAA) на 770 млрд доларів, що зокрема передбачає 300 млн допомоги Україні.
Деталі: Як повідомляється, NDAA включає 300 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України, яка надає підтримку збройним силам України, 4 млрд доларів на Європейську оборонну ініціативу та 150 млн доларів на співробітництво у сфері безпеки в Балтії.
Щодо Китаю законопроект включає 7,1 млрд доларів на Тихоокеанську ініціативу стримування та заяву про підтримку Конгресом оборони Тайваню, а також заборону Міністерству оборони закуповувати продукти, вироблені з допомогою примусової праці із китайського регіону Сіньцзян.
Що передувало: 15 грудня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на $770 млрд.
Нагадаємо:
- NDAA – це один із основних законодавчих актів, який стає законом щороку протягом шести десятиліть.
- Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону.