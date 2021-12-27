Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України

Понеділок, 27 грудня 2021, 23:50
Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден підписав проєкт оборонного бюджету США на 2022 рік (NDAA) на 770 млрд доларів, що зокрема передбачає 300 млн допомоги Україні.

Джерело: Білий дім, Reuters

Деталі: Як повідомляється,  NDAA включає 300 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України, яка надає підтримку збройним силам України, 4 млрд доларів на Європейську оборонну ініціативу та 150 млн доларів на співробітництво у сфері безпеки в Балтії.

Щодо Китаю законопроект включає 7,1 млрд доларів на Тихоокеанську ініціативу стримування та заяву про підтримку Конгресом оборони Тайваню, а також заборону Міністерству оборони закуповувати продукти, вироблені з допомогою примусової праці із китайського регіону Сіньцзян.

Що передувало: 15 грудня Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на $770 млрд.

Нагадаємо:

  • NDAA – це один із основних законодавчих актів, який стає законом щороку протягом шести десятиліть.
  • Щорічний оборонний законопроєкт передбачає фінансування та визначає політику Пентагону. 

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
У Пентагоні прокоментували можливість надання Україні касетних боєприпасів
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: