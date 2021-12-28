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Байден подписал оборонный бюджет США с $300 млн для Украины

Вторник, 28 декабря 2021, 00:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден подписал проект оборонного бюджета США на 2022 год (NDAA) на 770 млрд долларов, что, в частности, предусматривает 300 млн помощи Украине.

Источник: Белый дом, Reuters

Детали: Как сообщается, NDAA включает 300 млн долларов на Инициативу содействия безопасности Украины, которая оказывает поддержку вооруженным силам Украины, 4 млрд долларов на Европейскую оборонную инициативу и 150 млн долларов на сотрудничество в сфере безопасности в Балтии.

Что касается Китая, законопроект включает 7,1 млрд долларов на Тихоокеанскую инициативу сдерживания и заявление о поддержке Конгрессом обороны Тайваня, а также запрет Министерству обороны закупать продукты, произведенные с помощью принудительного труда из китайского региона Синьцзян.

Что предшествовало: 15 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на $770 млрд.

Напомним:

  • NDAA – это один из основных законодательных актов, который становится законом каждый год в течение шести десятилетий.
  • Ежегодный оборонный законопроект предусматривает финансирование и определяет политику Пентагона. 

Темы: СШАБайден
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