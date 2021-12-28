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Супутники Маска ледь не зіштовхнулися з китайською космічною станцією, Пекін поскаржився до ООН

Вівторок, 28 грудня 2021, 05:50
Супутники Маска ледь не зіштовхнулися з китайською космічною станцією, Пекін поскаржився до ООН
ФОТО: GETTY IMAGES

Китай заявив, що космічні супутники Starlink, запущені компанією SpaceX Ілона Маска, двічі ледь не зіткнулися з китайською космічної станцією за останній рік.

Джерело: звіт, поданий Пекіном до Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях, на який посилається The Guardian, BBC 

Деталі: Згідно з документом, інциденти сталися 1 липня та 21 жовтня. 

За словами Пекіна, космічна станція країни мала дві "близькі зустрічі" із супутниками Starlink.

Пекін закликав ООН нагадати США дотримуватися договору про регулювання космічного простору. Зазначається, що "Китай хоче попросити генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй розповсюдити вищезгадану інформацію всім державам-учасницям Договору про космос" і що держави-учасниці повинні "нести міжнародну відповідальність" за національну діяльність, яку здійснюють як урядові, так і неурядові органи в космосі.

Скарги Китаю досі не були перевірені незалежно.

Джонатан Макдауелл, астрофізик з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики, сказав The Guardian, зіткнення не є рідкісним явищем у космосі, але за останні роки такі інциденти частіші через кількість і швидкість запуску супутників.  За його словами, американській космічній станції за останні 10 років доводилося кілька разів ухилятися від китайських військових протисупутникових випробувань 2007 року.

SpaceX не відповіла на запит про коментар.

"Українська правда" у Threads

Теми: космосКитайСША
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