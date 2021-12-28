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Спутники Маска чуть не столкнулись с китайской космической станцией, Пекин пожаловался в ООН

Вторник, 28 декабря 2021, 05:50
Спутники Маска чуть не столкнулись с китайской космической станцией, Пекин пожаловался в ООН
ФОТО: GETTY IMAGES

Китай заявил, что космические спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска, дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год.

Источник: отчет, представленный Пекином в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, на который ссылается The Guardian, BBC

Детали: Согласно документу, инциденты произошли 1 июля и 21 октября.

По словам Пекина, у космической станции  было две "близкие встречи" со спутниками Starlink.

Пекин призвал ООН напомнить США о соблюдении договора о регулировании космического пространства. Отмечается, что "Китай хочет попросить генерального секретаря Организации Объединенных Наций распространить вышеупомянутую информацию всем государствам-участникам Договора о космосе" и что государства-участники должны "нести международную ответственность" за национальную деятельность, осуществляемую как правительственными, так и неправительственными органами в космосе.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, сказал The Guardian, что столкновение не является редким явлением в космосе, но за последние годы такие инциденты чаще из-за количества и скорости запуска спутников. По его словам, американской космической станции за последние 10 лет приходилось несколько раз уклоняться от китайских военных противоспутниковых испытаний в 2007 году. 

SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космосКитайСША
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