Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Спутники Маска чуть не столкнулись с китайской космической станцией, Пекин пожаловался в ООН

Вторник, 28 декабря 2021, 06:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Китай заявил, что космические спутники Starlink, запущенные компанией SpaceX Илона Маска, дважды едва не столкнулись с китайской космической станцией за последний год.

Источник: отчет, представленный Пекином в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях, на который ссылается The Guardian, BBC

Детали: Согласно документу, инциденты произошли 1 июля и 21 октября.

По словам Пекина, у космической станции  было две "близкие встречи" со спутниками Starlink.

Пекин призвал ООН напомнить США о соблюдении договора о регулировании космического пространства. Отмечается, что "Китай хочет попросить генерального секретаря Организации Объединенных Наций распространить вышеупомянутую информацию всем государствам-участникам Договора о космосе" и что государства-участники должны "нести международную ответственность" за национальную деятельность, осуществляемую как правительственными, так и неправительственными органами в космосе.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, сказал The Guardian, что столкновение не является редким явлением в космосе, но за последние годы такие инциденты чаще из-за количества и скорости запуска спутников. По его словам, американской космической станции за последние 10 лет приходилось несколько раз уклоняться от китайских военных противоспутниковых испытаний в 2007 году. 

SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

Темы: космосКитайСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают

Россия угрожает "принять меры", если НАТО распространится на Украину

Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ

обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"

Все новости...
космос
Курс космического телескопа "Джеймс Уэбб" скорректировали
Самый мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб" запустили на орбиту
Space X перенесла запуск украинского спутника
Последние новости
14:42
Германия закрывает половину из шести своих АЭС
14:30
Деньги, впервые с 2014 года, не являются самым желанным подарком для украинцев – КМИС
14:06
В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен
13:53
SpaceX завлекла 337 миллионов долларов финансирования от своих акционеров
13:40
Венецианская комиссия раскритиковала российский закон об "иностранных агентах"
13:26
Ярославский увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" до 72%
13:17
В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают
12:56
Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине
12:52
Совладелец АТБ инвестировал в украинский стартап по производству роботов
12:33
картаНовый год в Украине начнется дождем и теплом
Все новости...