В Ізраїлі спалах пташиного грипу — померли більше 5 тисяч журавлів

Спалах пташиного грипу на півночі Ізраїлю забрав життя щонайменше 5200 мігруючих журавлів.

Джерело: AP

Деталі: Близько 500 тисяч журавлів щороку минають Ізраїль на шляху до Африки, і невелика кількість залишається позаду - цього року приблизно 30 тисяч журавлів залишилися в Ізраїлі на зиму. Ярон Міхаелі, представник заповідника Хула-Лейк, де в основному базується популяція журавлів, сказав, що працівники вилучають трупи якомога швидше, побоюючись, що вони можуть заразити інших тварин. За словами Міхаелі, вважається, що журавлі були заражені меншими птахами, які контактували з фермами, ураженими хворобою.

Прес-секретар міністерства сільського господарства Дафна Юріста повідомила, що півмільйона курей у цьому районі забивають, щоб запобігти поширенню хвороби.

Ізраїльські ЗМІ опублікували фотографії робітників у білих захисних костюмах, які збирають трупи журавлів після того, як близько 10 днів тому було виявлено, що птахи вперше захворіли.

Міхаелі сказав, що смертність журавлів за останні дні стабілізувалася.

Міністр охорони довкілля Тамар Зандберг назвала кризу "найсерйознішою шкодою для дикої природи в історії країни". За її словами, ступінь збитків поки невідома.

Повідомлень про зараження серед людей наразі не надходило.