В Израиле вспышка птичьего гриппа — умерли более 5 тысяч журавлей

Вспышка птичьего гриппа на севере Израиля унесла жизни не менее 5200 мигрирующих журавлей.

Источник: AP

Детали: Около 500 тысяч журавлей ежегодно пересекают Израиль на пути в Африку, и небольшое количество остается позади – в этом году примерно 30 тысяч журавлей остались в Израиле на зиму. Ярон Михаэли, представитель заповедника Хула-Лейк, где в основном базируется популяция журавлей, сказал, что работники изымают трупы как можно скорее, опасаясь, что они могут заразить других животных. По словам Михаэли, считается, что журавли были заражены меньшими птицами, контактировавшими с фермами, пораженными болезнью.

Пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Дафна Юриста сообщила, что полмиллиона кур в этом районе забивают, чтобы предотвратить распространение болезни.

Израильские СМИ опубликовали фотографии рабочих в белых защитных костюмах, которые собирают трупы журавлей после того, как около 10 дней назад было обнаружено, что птицы впервые заболели.

Михаэли сказал, что смертность журавлей за последние дни стабилизировалась.

Министр охраны окружающей среды Тамар Зандберг назвала кризис "самым серьезным ущербом для дикой природы в истории страны". По ее словам, степень ущерба пока неизвестна.

Сообщений о заражении среди людей пока не поступало.