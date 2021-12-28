Covid в Україні: нових хворих понад 2,2 тисячі
Вівторок, 28 грудня 2021, 08:16
За добу 27 грудня в Україні зафіксували 2248 нових випадків коронавірусної хвороби.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед хворих – 137 дітей та 19 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 944 особи, померли 134 людини.
Одужали 27 грудня 4789 людей.
За цей день в Україні зробили майже 30,4 тисячі тестів.
Найбільше хворих зафіксували у Києві, Одеській та Харківській областях.
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Українська правда