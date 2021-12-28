Covid в Україні: нових хворих понад 2,2 тисячі

За добу 27 грудня в Україні зафіксували 2248 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед хворих – 137 дітей та 19 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 944 особи, померли 134 людини.

Одужали 27 грудня 4789 людей.

За цей день в Україні зробили майже 30,4 тисячі тестів.

Найбільше хворих зафіксували у Києві, Одеській та Харківській областях.

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