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Covid в Україні: нових хворих понад 2,2 тисячі

Вівторок, 28 грудня 2021, 07:16
Covid в Україні: нових хворих понад 2,2 тисячі
КІЛЬКІСТЬ ЗАРАЖЕНЬ КОВІДОМ, ГРАФІК УП

За добу 27 грудня в Україні зафіксували 2248 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед хворих – 137 дітей та 19 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 944 особи, померли 134 людини.

Одужали 27 грудня 4789 людей.

За цей день в Україні зробили майже 30,4 тисячі тестів.

Найбільше хворих зафіксували у Києві, Одеській та Харківській областях.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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