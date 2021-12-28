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Covid в Украине: новых больных более 2,2 тысяч

Вторник, 28 декабря 2021, 08:16

За сутки 27 декабря в Украине было зафиксировано 2248 новых случаев коронавирусной болезни.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди больных – 137 детей и 19 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 944 человека, умерли 134 человека.

Выздоровели 27 декабря – 4789 человек.

За этот день в Украине провели почти 30,4 тысячи тестов.

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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