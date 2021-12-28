Covid в Украине: новых больных более 2,2 тысяч
Вторник, 28 декабря 2021, 07:16
За сутки 27 декабря в Украине было зафиксировано 2248 новых случаев коронавирусной болезни.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди больных – 137 детей и 19 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 944 человека, умерли 134 человека.
Выздоровели 27 декабря – 4789 человек.
За этот день в Украине провели почти 30,4 тысячи тестов.
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Украинская правда