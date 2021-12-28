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У НАТО порахували, скільки разів за рік перехоплювали російські літаки

Вівторок, 28 грудня 2021, 08:30
У НАТО порахували, скільки разів за рік перехоплювали російські літаки
літаки нато, фото: міноборони Литви

У 2021 році винищувачі Місії повітряної поліції НАТО здійснили 370 вильотів на перехоплення різних повітряних суден, з них 290 вильотів - для ідентифікації російських літаків та спостереженням за ними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання "Spiegel".

Більшість літаків було перехоплено в країнах Балтії. Зазначається, що місії зазвичай проходили без інцидентів. 

У порівнянні з 2020-м роком, цього року кількість вильотів, пов’язаних з Росією, зменшилася: рік тому їх було близько 350.

Коли спрацьовує сигнал тривоги, винищувачі з країн НАТО повинні бути в повітрі протягом кількох хвилин. Серед іншого, для того, щоб за допомогою візуального контакту визначити, чи є підозрілий літак загрозою. 

Місії в більшості випадків виконуються через російські літаки. Лише рідко беруть участь військові літаки з інших країн або пасажирські чи вантажні літаки, які не можна відразу ідентифікувати.

Спостереження за повітряним простором у країнах Балтії було посилено у 2014 році після початку конфлікту в Україні на прохання східних союзників Литви, Латвії та Естонії. Загалом до дій готові понад 60 винищувачів НАТО, повідомляють в Альянсі.

Нагадаємо, нові супутникові знімки, зроблені приватною американською компанією, показують, що Росія продовжувала нарощувати свої сили в анексованому Криму та поблизу України протягом грудня.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТОРосіяавіа
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