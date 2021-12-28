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В НАТО подсчитали, сколько раз за год перехватывали российские самолеты

Вторник, 28 декабря 2021, 09:30
самолеты нато, фото: минобороны литвы

В 2021 году истребители Миссии воздушной полиции НАТО совершили 370 вылетов на перехват различных воздушных судов, из них 290 вылетов – для идентификации российских самолетов и наблюдения за ними.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание "Spiegel".

Большинство самолетов были перехвачены в странах Балтии. Отмечается, что миссии, как правило, проходили без инцидентов.

По сравнению с 2020 годом, в этом году количество вылетов, связанных с Россией, уменьшилось: год назад их было около 350.

При срабатывании сигнала тревоги истребители из стран НАТО должны быть в воздухе в течение нескольких минут. Среди прочего, чтобы с помощью визуального контакта определить, является ли подозрительный самолет угрозой.

Миссии чаще всего проводят из-за российских самолетов. Редко участвуют военные самолеты из других стран или пассажирские или грузовые самолеты, которые нельзя сразу идентифицировать.

Наблюдение за воздушным пространством в странах Балтии было усилено в 2014 году после начала конфликта в Украине по просьбе восточных союзников Литвы, Латвии и Эстонии. В общей сложности к действиям готовы более 60 истребителей НАТО, сообщают в Альянсе.

Напомним, новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и вблизи Украины в течение декабря.

Темы: НАТОРосcияавиа
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