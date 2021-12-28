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Рятувальники заявляють про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах

Вівторок, 28 грудня 2021, 09:07
Рятувальники заявляють про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах
усі фото Дснс

Прикарпатські рятувальники повідомляють про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах, а на крутих схилах вона є високою.

Джерело: ДСНС

Дослівно: За даними тесту можна було визначено значну лавинну небезпеку 3-ступеня. Проте з великою кількістю снігу, який випав за минулі дні, на екстремальних крутих схилах спостерігається ВИСОКА лавинна небезпека.

Місцями від 40-60 см нового снігу".

Деталі: Рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавинонебезпечних ділянках маршруту на підйомі г. Піп Іван Чорногірський.

Також на маршруті рятувальники розпочали встановлення додаткових арматурних палиць на зимовий сезон, які весною демонтовуються.

 

Українська правда

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Теми: ДСНСКарпатипогода
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