Рятувальники заявляють про високу сніголавинну небезпеку в Карпатах

Прикарпатські рятувальники повідомляють про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах, а на крутих схилах вона є високою.

Джерело: ДСНС

Дослівно: За даними тесту можна було визначено значну лавинну небезпеку 3-ступеня. Проте з великою кількістю снігу, який випав за минулі дні, на екстремальних крутих схилах спостерігається ВИСОКА лавинна небезпека.

Місцями від 40-60 см нового снігу".

Деталі: Рятувальники встановили попереджувальні таблички на лавинонебезпечних ділянках маршруту на підйомі г. Піп Іван Чорногірський.

Також на маршруті рятувальники розпочали встановлення додаткових арматурних палиць на зимовий сезон, які весною демонтовуються.