Спасатели заявляют о высокой снеголавинной опасности в Карпатах
Вторник, 28 декабря 2021, 09:07
Прикарпатские спасатели сообщают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, а на крутых склонах она высока.
Источник: ГСЧС
Дословно: По данным теста можно было определить значительную лавинную опасность 3-степени. Однако с обилием снега, выпавшего за прошедшие дни, на экстремальных крутых склонах наблюдается Высокая лавинная опасность.
Местами от 40-60 см нового снега.
Детали: Спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута на подъеме г. Пип Иван Черногорский.
Также на маршруте спасатели приступили к установке дополнительных арматурных палок на зимний сезон, которые весной демонтируются.
Украинская правда