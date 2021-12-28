Спасатели заявляют о высокой снеголавинной опасности в Карпатах

Прикарпатские спасатели сообщают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, а на крутых склонах она высока.

Источник: ГСЧС

Дословно: По данным теста можно было определить значительную лавинную опасность 3-степени. Однако с обилием снега, выпавшего за прошедшие дни, на экстремальных крутых склонах наблюдается Высокая лавинная опасность.

Местами от 40-60 см нового снега.

Детали: Спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута на подъеме г. Пип Иван Черногорский.

Также на маршруте спасатели приступили к установке дополнительных арматурных палок на зимний сезон, которые весной демонтируются.