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Спасатели заявляют о высокой снеголавинной опасности в Карпатах

Вторник, 28 декабря 2021, 09:07
Спасатели заявляют о высокой снеголавинной опасности в Карпатах

Прикарпатские спасатели сообщают о значительной снеголавинной опасности в Карпатах, а на крутых склонах она высока.

Источник: ГСЧС               

Дословно: По данным теста можно было определить значительную лавинную опасность 3-степени. Однако с обилием снега, выпавшего за прошедшие дни, на экстремальных крутых склонах наблюдается Высокая лавинная опасность.

Местами от 40-60 см нового снега.

Детали: Спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута на подъеме г. Пип Иван Черногорский.

Также на маршруте спасатели приступили к установке дополнительных арматурных палок на зимний сезон, которые весной демонтируются.

 

Украинская правда

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Темы: ГСЧСКарпатыпогода
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