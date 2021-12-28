Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба: Не вірю, що США чи НАТО погодяться з вимогою Путіна зупинити розширення на схід

Вівторок, 28 грудня 2021, 11:53
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що НАТО не погодиться із вимогами Росії зупинити розширення на схід.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я не вірю в те, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід або відкотяться із країн центральної Європи, як вимагає Росія. Там же не лише вимога, щоб НАТО не розширювалося, там є вимога припинити військову присутність НАТО в країнах-членах НАТО", - сказав Кулеба.

За його словами, він не вірить у такий розвиток подій, оскільки прийняти таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільшим приниженням США та НАТО в історії з моменту заснування Альянсу.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. 

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

Переговори між Сполученими Штатами та Росією, на яких обговорять ситуацію в Україні, мають відбутися 10 січня.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСНАТО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують

Росія погрожує "вжити заходів", якщо НАТО пошириться на Україну

Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною – СІТ

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Україна має брати участь у безпекових консультаціях США, ЄС чи НАТО з Росією – Кулеба
"Це не указ про те, хто що може коментувати" – Кулеба про підписаний Зеленським документ
Кулеба закликав Захід чітко вказати санкції в разі вторгнення Росії в Україну
Останні новини
14:42
Німеччина закриває половину з шести своїх АЕС
14:30
Гроші, вперше з 2014 року, не є найбажанішим подарунком під ялинку для українців - КМІС
14:06
В українського політв'язня в ОРДО погіршився стан здоров'я – омбудсмен
13:53
SpaceX залучила 337 мільйонів доларів фінансування від своїх акціонерів
13:40
Венеційська комісія розкритикувала російський закон про "іноземних агентів"
13:26
Ярославський збільшив свою частку в страховій компанії "Оранта" до 72%
13:17
У "Слузі народу'' обговорюють зміну назви партії, але офіційно заперечують
12:56
Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав про Україну
12:52
Співвласник АТБ інвестував в український стартап з виробництва роботів
12:33
мапаНовий рік в Україні розпочнеться дощем та теплом
Усі новини...