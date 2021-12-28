Кулеба: Не вірю, що США чи НАТО погодяться з вимогою Путіна зупинити розширення на схід
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що НАТО не погодиться із вимогами Росії зупинити розширення на схід.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я не вірю в те, що США чи НАТО погодяться з вимогою Росії зупинити розширення на схід або відкотяться із країн центральної Європи, як вимагає Росія. Там же не лише вимога, щоб НАТО не розширювалося, там є вимога припинити військову присутність НАТО в країнах-членах НАТО", - сказав Кулеба.
За його словами, він не вірить у такий розвиток подій, оскільки прийняти таку вимогу в будь-якій формі – це було б найбільшим приниженням США та НАТО в історії з моменту заснування Альянсу.
Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.
В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".
Переговори між Сполученими Штатами та Росією, на яких обговорять ситуацію в Україні, мають відбутися 10 січня.
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