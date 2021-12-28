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Кулеба: Не верю, что США или НАТО согласятся с требованием Путина остановить расширение на восток

Вторник, 28 декабря 2021, 11:53
ДМИТРий КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что НАТО не согласится с требованиями России остановить расширение на восток.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Я не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы, как требует Россия. Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО", - сказал Кулеба.

По его словам, он не верит в такое развитее событий, поскольку принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДНАТО
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