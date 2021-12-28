У Росії суд ліквідував організацію з розслідування репресій в СРСР

Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію організації "Міжнародний меморіал", яка спеціалізується на дослідженнях політичних репресій в Радянському Союзі.

Джерело: російські ЗМІ

Пряма мова судді Алли Назарової: "Суд вирішив: позовну заяву генерального прокурора РФ задовольнити, ліквідувати Міжнародну громадську організацію "Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне та правозахисне товариство „Меморіал" та її регіональні відділення та інші структурні організації".

Деталі: У 2016 році "Меморіал" визнано в Росії іноземним агентом.

"Медуза" повідомила із будівлі суду, що з клопотанням про ліквідацію до суду звернулася Генеральна прокуратура. Відомство пояснило свої дії тим, що "Міжнародний меморіал" нібито неодноразово порушував вимоги законодавства щодо "іноземних агентів".

На підсумковому засіданні представник Генпрокуратури заявив, що організація "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців".

Представники "Міжнародного меморіалу" претензії Генпрокуратури відкинули, наголошуючи на тому, що законних підстав для ліквідації організації немає.

Голова правління "Міжнародного меморіалу" Ян Рачинський після винесення рішення наголосив, що організація оскаржуватиме його і в разі потреби звернеться до ЄСПЛ. Він також зазначив, що до розгляду апеляції жодних змін у роботі не відбудеться.

Тим часом перед будівлею Верховного суду в Москві зібрався мітинг протесту, учасники якого кричать "ганьба" суддям за таке рішення.

Нагадаємо: На підтримку "Меморіалу" виступали десятки російських та міжнародних організацій, політиків, діячів науки та культури. Серед них – лауреати Нобелівської премії миру, головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов та перший президент СРСР Михайло Горбачов.

У Росії діє також правозахисний центр "Меморіал" (іноагент із 2014). Питання його ліквідації зараз теж розглядається в суді.