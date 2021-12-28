В России суд ликвидировал организацию по расследованию репрессий в СССР

Верховный суд РФ принял решение о ликвидации организации "Международный мемориал", которая специализируется на исследованиях политических репрессий в СССР.

Источник: российские СМИ

Прямая речь судьи Аллы Назаровой: "Суд решил: исковое заявление генерального прокурора РФ удовлетворить, ликвидировать Международную общественную организацию "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации".

Детали: В 2016 году "Мемориал" был признан в России иностранным агентом.

"Медуза" сообщила из здания суда, что с ходатайством о ликвидации в суд обратилась Генеральная прокуратура. Ведомство объяснило свои действия тем, что "Международный мемориал" якобы неоднократно нарушал требования законодательства об "иностранных агентах".

На итоговом заседании представитель Генпрокуратуры заявил, что организация "создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников".

Представители "Международного мемориала" претензии Генпрокуратуры отвергали, подчеркивая, что законных оснований для ликвидации организации нет.

Председатель правления "Международного мемориала" Ян Рачинский после вынесения решения подчеркнул, что организация будет обжаловать его и в случае необходимости обратится в ЕСПЧ. Он также отметил, что до рассмотрения апелляции никаких изменений в работе не произойдет.

Тем временем перед зданием Верховного суда в Москве собрался митинг протеста, участники которого кричат "позор" судьям за такое решение.

Напомним: В поддержку "Мемориала" выступали десятки российских и международных организаций, политиков, деятелей науки и культуры. Среди них — лауреаты Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

В России действует также правозащитный центр "Мемориал" (иноагент с 2014). Вопрос о его ликвидации сейчас тоже рассматривается в суде.