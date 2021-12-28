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США дадуть Україні десятки мільйонів доларів на посилення кордону з РФ і Білоруссю

Вівторок, 28 грудня 2021, 13:15
Фото AFP via Getty Images

Сполучені Штати та Державна прикордонна служба України домовились про спільні проєкти, на реалізацію яких США виділять Україні 24,5 млн доларів.

Джерело: сайт ДПСУ

Деталі: Держприкордонслужба та посольство США кілька тижнів тому підписали План спільних дій щодо реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги обсягом 20 мільйонів доларів. Наразі Проєкт зареєстровано відповідно до затвердженого рішенням Уряду України вимог.

Дослівно: "Держприкордонслужба України спільно з відділом з правоохоронних питань посольства США в Україні провели дуже важливу роботу для посилення спроможностей прикордонного відомства… Результатом нашої співпраці став новий Проєкт міжнародної технічної допомоги. Зважаючи на старі та нові виклики, він направлений на безпеку північного та східного кордонів України…

Сучасні засоби відеофіксації та безпілотні комплекси, індивідуальний захист прикордонників, а також забезпечення їх розташування в польових умовах, посилення транспортом та засобами зв’язку – це ті потреби, які ми узгодили з нашими стратегічними партнерами".

Більше деталей: Проєкт розпочнеться в січні і буде реалізований протягом 2022 року. Він сприятиме забезпеченню першочергових потреб прикордонних підрозділів.

Реципієнтами Проєкту виступають всі прикордонні загони, які виконують завданні на кордоні з Росією та Білоруссю.

Крім того, у межах співробітництва з Державним департаментом США днями зареєстровано ще один проєкт. За ним Сполучені Штати допоможуть Україні в розвитку інфраструктури кордону.

Зокрема, це буде допомога в нарощенні можливостей відомства елементами, що використовуються в облаштуванні кордону та розбудові систем дистанційного спостереження. Обсяг фінансування погоджено у розмірі 4,5 мільйона доларів.

Чому це важливо: Останнім часом стосунки між Заходом і Росією загострилися. РФ вимагає від НАТО не поширювати свою діяльність на Україну і натякає, що інакше буде війна. Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко  у цьому протистоянні повністю став на бік режиму Володимира Путіна.

Українська правда
Теми: СШАУкраїнакордонгрошіРосія


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