США дадут Украине десятки миллионов долларов на усиление границы с РФ и Беларусью

Соединенные Штаты и Государственная пограничная служба Украины договорились о совместных проектах, на реализацию которых США выделят Украине 24,5 млн долларов.

Источник: сайт ГПСУ

Детали: Госпогранслужба и посольство США несколько недель назад подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи в размере 20 миллионов долларов. В настоящее время Проект зарегистрирован в соответствии с утвержденным решением правительства Украины требований.

Дословно: "Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США в Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства… Результатом нашего сотрудничества стал новый Проект международной технической помощи. Учитывая старые и новые вызовы, он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины…

Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами".

Больше деталей: Проект стартует в январе и будет реализован в течение 2022 года. Он будет способствовать обеспечению первоочередных потребностей пограничных подразделений.

Реципиентами проекта выступают все пограничные отряды, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Государственным департаментом США на днях зарегистрирован еще один проект. По нему Соединенные Штаты помогут Украине в развитии инфраструктуры границы.

В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллиона долларов.

Почему это важно: В последнее время отношения между Западом и Россией обострились. РФ требует от НАТО не распространять свою деятельность на Украину и намекает, что иначе будет война. Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко в этом противостоянии полностью встал на сторону режима Владимира Путина.