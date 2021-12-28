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На Новий рік буде тепло – синоптик

Вівторок, 28 грудня 2021, 13:32
PIXABAY.COM

Синоптики повідомляють, що з України йде активний циклон, тому опади припиняться у більшості областей, а температура підніметься до "плюсової". На 1 січня в Україні також очікується температура вище нуля.

Джерело: синоптик Наталія Діденко у Facebook

Пряма мова Діденко: "Циклон залишатиме (29 грудня – ред.) нашу територію, тому опади припиняться у більшості областей.

Сніг та мокрий сніг 29-го грудня ще втримається у східній частині та на Сумщині. На дорогах повсюди слизько, ожеледиця!

Температура повітря вдень становитиме -2-8 градусів, на Сході потепліє до 3 морозу - +2 тепла.

У Києві 28 грудня друга половина дня - із снігом, шановні водії - готуйтеся!

Завтра, 29-го грудня - антициклон, тому опади в столиці малоймовірні.  На дорогах ожеледиця.

Вночі -6-9 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.

31 грудня -1 січня в Україні очікується тепла, з "плюсами", з дощами та мокрим снігом, погода.

 

Українська правда
Теми: погодасвяткування


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