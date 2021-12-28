На Новий рік буде тепло – синоптик
Синоптики повідомляють, що з України йде активний циклон, тому опади припиняться у більшості областей, а температура підніметься до "плюсової". На 1 січня в Україні також очікується температура вище нуля.
Джерело: синоптик Наталія Діденко у Facebook
Пряма мова Діденко: "Циклон залишатиме (29 грудня – ред.) нашу територію, тому опади припиняться у більшості областей.
Сніг та мокрий сніг 29-го грудня ще втримається у східній частині та на Сумщині. На дорогах повсюди слизько, ожеледиця!
Температура повітря вдень становитиме -2-8 градусів, на Сході потепліє до 3 морозу - +2 тепла.
У Києві 28 грудня друга половина дня - із снігом, шановні водії - готуйтеся!
Завтра, 29-го грудня - антициклон, тому опади в столиці малоймовірні. На дорогах ожеледиця.
Вночі -6-9 градусів, вдень близько 5 градусів морозу.
31 грудня -1 січня в Україні очікується тепла, з "плюсами", з дощами та мокрим снігом, погода.