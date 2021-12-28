На Новый год будет тепло – синоптик

Синоптики сообщают, что из Украины идет активный циклон, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей, а температура поднимется до плюсовой. На 1 января в Украине также ожидается температура выше нуля.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Циклон будет покидать (29 декабря – ред.) нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей.

Снег и мокрый снег 29 декабря еще удержится в восточной части и в Сумской области. На дорогах повсюду скользко, гололедица!

Температура воздуха днем ​​будет составлять -2-8 градусов, на Востоке потеплеет до 3 мороза - +2 тепла.

В Киеве 28 декабря вторая половина дня – со снегом, уважаемые водители – готовьтесь!

Завтра, 29 декабря - антициклон, поэтому осадки в столице маловероятны. На дорогах гололедица.

Ночью -6-9 градусов, днем ​​около 5 градусов мороза.

31 декабря -1 января в Украине ожидается теплая, с плюсами, с дождями и мокрым снегом, погода.