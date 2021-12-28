Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Новый год будет тепло – синоптик

Вторник, 28 декабря 2021, 13:32
PIXABAY.COM

Синоптики сообщают, что из Украины идет активный циклон, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей, а температура поднимется до плюсовой. На 1 января в Украине также ожидается температура выше нуля.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь Диденко: "Циклон будет покидать (29 декабря – ред.) нашу территорию, поэтому осадки прекратятся в большинстве областей.

Снег и мокрый снег 29 декабря еще удержится в восточной части и в Сумской области. На дорогах повсюду скользко, гололедица!

Температура воздуха днем ​​будет составлять -2-8 градусов, на Востоке потеплеет до 3 мороза - +2 тепла.

В Киеве 28 декабря вторая половина дня – со снегом, уважаемые водители – готовьтесь!

Завтра, 29 декабря - антициклон, поэтому осадки в столице маловероятны. На дорогах гололедица.

Ночью -6-9 градусов, днем ​​около 5 градусов мороза.

31 декабря -1 января в Украине ожидается теплая, с плюсами, с дождями и мокрым снегом, погода.

 

Украинская правда
Темы: погодапразднования
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден пригрозил Путину "решительным ответом" в случае вторжения в Украину

обновленоБайден второй раз за месяц созвонился с Путиным, говорили меньше часа

Россия физически не готова к большому вторжению в Украину - Данилов

Секретарь СНБО уточнил, возможны ли санкции в отношении Порошенко

ОАСК открыл производство по иску Януковича – нардеп

Венедиктова сравнила Медведчука с драконом и упомянула подозрение Порошенко

Все новости...
погода
Спасатели заявляют о высокой снеголавинной опасности в Карпатах
В Киеве и области ожидается туман и гололедица: советы
Мороз, лавины и метели: украинцев предупреждают об ухудшении погоды
Последние новости
07:27
Оккупанты на Донбассе обстреляли Причепиловку и Крымское
07:07
Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ
06:37
В мире коронавирусом болеет более 28 млн человек
05:45
Украинского политзаключенного этапировали в Кемеровскую область РФ – адвокат
04:48
Израиль одобрил 4-ю дозу ковид-вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом
03:52
Ветер и лесные пожары: в Колорадо сгорели более 500 домов
02:55
"Время атаки скоро наступит" – Саакашвили
01:57
обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"
01:18
Байден пригрозил Путину "решительным ответом" в случае вторжения в Украину
00:51
В США сообщают о рекордном количестве госпитализированных детей из-за "омикрона"
Все новости...