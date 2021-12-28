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Прем'єрка Естонії: в жодному разі не можна погоджуватися на вимоги Росії

Вівторок, 28 грудня 2021, 13:56

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас вважає, що за жодних умов не можна погоджуватися на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і в принципі немає сенсу вести такі переговори.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу ETV+, пише "Європейська правда".

"З погляду безпеки дуже лякає те, що такі переговори з Росією взагалі ведуться. Наші союзники обіцяли нам, що такі переговори не вестимуться і що пред'явлення таких вимог неприйнятне. Але мені завжди здається, що щодо Росії ми менш наївні у порівнянні з деякими союзниками, тому нам просто не можна мовчати. Але є й позитивний момент - до нас прислухаються, у нас запитують поради, з нами ведуть обговорення", - сказала Каллас.

Вона також заявила, що судячи з розміщення військових підрозділів навколо України, все вказує на те, що Росія має план рухатися далі.

"І якщо подивитися на пропаганду, яка виставляє Україну в поганому світлі, складається досить чітка картина. Водночас, Росія намагається вести переговори із Заходом, мовляв, давайте поділимо світ на сфери впливу: ви не візьмете Україну в НАТО, ви не будете розміщувати війська в країнах Балтії та біля наших кордонів. Звичайно, з цим нам не можна погоджуватися в жодному разі, інакше вийде, така ситуація, коли країна створює всім проблему, всі лякаються, а потім вона каже: "Добре, я героїчно вирішу для вас цю проблему і змушую вас поступитися мені". На такий прийом не можна піддаватися", - сказала прем'єр Естонії.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що у НАТО мають відкинути вимоги президента РФ Владіміра Путіна щодо "гарантій безпеки".

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". 

У НАТО заявили, що діалог з РФ має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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Теми: ЕстоніяРосіяНАТО


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