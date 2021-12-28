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Премьер Эстонии: ни в коем случае нельзя соглашаться на требования России

Вторник, 28 декабря 2021, 12:56

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что ни при каких условиях нельзя соглашаться на требования России о "гарантиях безопасности" и в принципе нет смысла вести такие переговоры.

Об этом она сказала в интервью телеканалу ETV+, пишет "Европейская правда".

"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо. Но мне всегда кажется, что в отношении России мы менее наивны по сравнению с некоторыми союзниками, так что нам просто нельзя молчать. Но есть и положительный момент - к нам прислушиваются, у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения", - сказала Каллас.

Она также заявила, что судя по размещение военных подразделений вокруг Украины, все указывает на то что, у России есть план двигаться дальше.

"И если просмотреть на пропаганду, которая выставляет Украину в плохом свете, складывается довольно четкая картина. В то же время, Россия пытается вести переговоры с Западом, мол, давайте поделим мир на сферы влияния: вы не возьмете Украину в НАТО, вы не станете размещать войска в странах Балтии и возле наших границ. Конечно, с этим нам нельзя соглашаться ни в коем случае, иначе получится, такая ситуация, когда страна создает всем проблему, все пугаются, а потом она говорит: "Ландо, я героически решу для вас эту проблему и заставляю вас уступить мне".  На такую уловку нельзя поддаваться", - сказала премьер Эстонии.

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в НАТО должны отклонить требования президента РФ Владимира Путина о "гарантиях безопасности".

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США. В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЭстонияРосcияНАТО
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