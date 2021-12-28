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Гордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

Вівторок, 28 грудня 2021, 14:27
Гордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування
Дмитро Гордон, фото: Ельдар сарахман, уп

Якби українцям довелося обирати президента серед кандидатів, які не є політиками і не входять у нинішню владу, більшість з них проголосувала би за журналіста Дмитра Гордона.

Джерело: результати опитування Центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова

Деталі: У випадку, якщо лише з відомих особистостей (не політиків) складатиметься список кандидатів у виборчому бюлетені президентських виборів, менше 30% респондентів змогли визначитися, за кого з них голосуватимуть.

При цьому найбільше голосів отримав би журналіст Дмитро Гордон (9% серед усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

Далі йдуть такі особи:

  • Журналіст Віталій Портніков - відповідно 6% та 20% голосів;
  • Журналістка Наталія Мосейчук – 4% та 12%;
  • Лікар Євген Комаровський – 4% та 10%;
  • Журналіст Дмитро Співак – 3% та 8%;
  • Журналіст-мандрівник Дмитро Комаров – 3% та 7%.
  • Співак Олег Винник – 2% та 4%.
  • Спортсмен Василь Ломаченко – 2% та 4%;
  • Письменник Лесь Подерев'янський – 1% та 4%;
  • Спортсмен Олександр Шовковський – 1% та 3%;
  • Співачка Ольга Полякова – 1% та 1%;
  • Блогерка Софія Стужук – 0,1% та 0,2%.
 

Також респондентам ставилося запитання "Уявіть ситуацію, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою. Як би Ви до цього поставилися?".

Українці до такої перспективи поставилися б частіше негативно (35%), ніж позитивно (25%). 23% поставилися б до цього байдуже, а 17% − вагалися з відповіддю.

Відповідаючи на запитання "Якщо уявити, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою, кому Ви можете довірити представляти Ваші інтереси у суспільно-політичних процесах?" респонденти найчастіше називали представників громадських організацій, активістів (28%), представників місцевого самоврядування (25%), викладачів університетів, науковців (23%), ветеранів  АТО/ООС, добровольців, військовослужбовців (22,5%), волонтерів (18,5%).

Ще 12% назвали популярних журналістів, ведучих, акторів, митців, 11% − представників ІТ-індустрії, 11% − представниківбізнесу. Найрідше (3%) називали популярних блогерів, зірок соціальних мереж.

Відповідаючи на запитання: "Якщо уявити, що всі наявні політичні сили та діючі політики України не можуть брати участі в управлінні державою і управління державою довелося б віддати одній з найбільших фінансово-промислових груп (ФПГ) України, якій ФПГ Ви довірили б управління державою?",  лише 22% довірили б управління державою якійсь з фінансово-промислових груп.

З них половина (або 11% усіх опитаних) ˗ ФПГ Ріната Ахметова, 4,5% усіх опитаних ˗ ФПГ Віктора Пінчука, 2,5% ˗ ФПГ Ігоря Коломойського, 2% ˗  ФПГ Вадима Новинського, 0,7% ˗ ФПГ Костянтина Жеваго, 0,7% ˗ ФПГ Юрія Косюка, 0,5% ˗ ФПГ Андрія Веревського.

Дослідження проведене з 17 по 22 грудня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2018 респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Українська правда

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Теми: опитуванняпрезидентвиборирейтинг
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