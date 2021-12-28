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Гордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

Вторник, 28 декабря 2021, 14:27
Гордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос
Дмитрий Гордон, фото: Эльдар Сарахман, уп

Если бы украинцам пришлось выбирать президента среди кандидатов, не являющихся политиками и не входящих в нынешнюю власть, большинство из них проголосовало бы за журналиста Дмитрия Гордона.

Источник: результаты опроса Центра экономических и политических исследований им. Разумкова

Детали: В случае если только из известных личностей (не политиков) будет состоять список кандидатов в избирательном бюллетене президентских выборов, менее 30% респондентов смогли определиться, за кого из них будут голосовать.

При этом больше всего голосов получил бы журналист Дмитрий Гордон (9% среди всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать).

Далее идут такие личности:

  • Журналист Виталий Портников - соответственно 6% и 20% голосов;
  • Журналистка Наталия Мосейчук – 4% и 12%;
  • Врач Евгений Комаровский – 4% и 10%;
  • Журналист Дмитрий Спивак – 3% и 8%;
  • Журналист-путешественник Дмитрий Комаров ˗ 3% и 7%.
  • Певец Олег Винник ˗ 2% и 4%.
  • Спортсмен Василий Ломаченко ˗ 2% и 4%;
  • Писатель Лесь Подеревянский ˗ 1% и 4%;
  • Спортсмен Александр Шовковский – 1% и 3%;
  • Певица Ольга Полякова – 1% и 1%;
  • Блогерша София Стужук – 0,1% и 0,2%.
 

Также респондентам задавали вопрос "Представьте ситуацию, что все существующие политические силы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством. Как бы Вы к этому отнеслись?

Украинцы к такой перспективе отнеслись бы чаще отрицательно (35%), чем положительно (25%). 23% отнеслись бы к этому безразлично, а 17% - затруднились ответить.

Отвечая на вопрос "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики не могут участвовать в управлении государством, кому Вы можете доверить представлять Ваши интересы в общественно-политических процессах?" респонденты чаще всего называли представителей общественных организаций, активистов (28%), представителей местного самоуправления (25%), преподавателей университетов, ученых (23%), ветеранов АТО/ООС, добровольцев, военнослужащих (22,5%), волонтеров (18,5%).

Еще 12% назвали популярных журналистов, ведущих, актеров, художников, 11% – представителей ИТ-индустрии, 11% – представителей бизнеса. Реже всего (3%) называли популярных блогеров, звезд социальных сетей.

На вопрос "Если представить, что все существующие политические силы и действующие политики Украины не могут участвовать в управлении государством и управление государством пришлось бы отдать одной из крупнейших финансово-промышленных групп (ФПГ) Украины, какой ФПГ Вы бы доверили управление государством?", только 22% доверили бы управление государством какой-либо из финансово-промышленных групп.

Из них половина (или 11% всех опрошенных) ˗ ФПГ Рината Ахметова, 4,5% всех опрошенных ˗ ФПГ Виктора Пинчука, 2,5% ˗ ФПГ Игоря Коломойского, 2% ˗ ФПГ Вадима Новинского, 0,7% ˗ ФПГ Константина Жеваго, 0,7% - ФПГ Юрия Косюка, 0,5% - ФПГ Андрея Веревского.

Исследование проведено с 17 по 22 декабря методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: опроспрезидентвиборырейтинг
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