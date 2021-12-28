У п'яти містах Росії затримали екс-працівників штабів Навального
Вівторок, 28 грудня 2021, 15:17
28 грудня у кількох містах Росії затримали колишніх координаторів та співробітників місцевих штабів опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: "Медуза"
Деталі: Відомо про таких затриманих:
- Ксенія Фадєєва, депутат міської думи Томська, яка раніше керувала регіональним штабом Навального;
- Захар Сарапулов, колишній координатор штабу в Іркутську;
- Єгор Бутаков, колишній координатор штабу в Архангельську;
- Вадим Останін, колишній глава штабу в Барнаулі (інформацію про затримання поки що не підтверджено);
- Андрій Городецький, колишній СММ-редактор штабу у Саратові.
У затриманих чи їхніх родичів пройшли обшуки. Наприклад, у Бійську в Алтайському краї слідчі провели обшук у матері Вадима Останіна.
Нагадаємо: Сам Олексій Навальний зараз сидить у в'язниці.