У п'яти містах Росії затримали екс-працівників штабів Навального

Олексій Навальний та його прибічники, Фото AFP via Getty Images

28 грудня у кількох містах Росії затримали колишніх координаторів та співробітників місцевих штабів опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Відомо про таких затриманих:

Ксенія Фадєєва, депутат міської думи Томська, яка раніше керувала регіональним штабом Навального;

Захар Сарапулов, колишній координатор штабу в Іркутську;

Єгор Бутаков, колишній координатор штабу в Архангельську;

Вадим Останін, колишній глава штабу в Барнаулі (інформацію про затримання поки що не підтверджено);

Андрій Городецький, колишній СММ-редактор штабу у Саратові.

У затриманих чи їхніх родичів пройшли обшуки. Наприклад, у Бійську в Алтайському краї слідчі провели обшук у матері Вадима Останіна.

Нагадаємо: Сам Олексій Навальний зараз сидить у в'язниці.