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У п'яти містах Росії затримали екс-працівників штабів Навального

Вівторок, 28 грудня 2021, 16:17
Олексій Навальний та його прибічники, Фото AFP via Getty Images

28 грудня у кількох містах Росії затримали колишніх координаторів та співробітників місцевих штабів опозиціонера Олексія Навального.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Відомо про таких затриманих:

  •     Ксенія Фадєєва, депутат міської думи Томська, яка раніше керувала регіональним штабом Навального;
  •     Захар Сарапулов, колишній координатор штабу в Іркутську;
  •     Єгор Бутаков, колишній координатор штабу в Архангельську;
  •     Вадим Останін, колишній глава штабу в Барнаулі (інформацію про затримання поки що не підтверджено);
  •     Андрій Городецький, колишній СММ-редактор штабу у Саратові.

У затриманих чи їхніх родичів пройшли обшуки. Наприклад, у Бійську в Алтайському краї слідчі провели обшук у матері Вадима Останіна.

Нагадаємо: Сам Олексій Навальний зараз сидить у в'язниці.

Теми: НавальнийРосіяопозиція


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