Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В пяти городах России задержали экс-сотрудников штабов Навального

Вторник, 28 декабря 2021, 15:17
В пяти городах России задержали экс-сотрудников штабов Навального
Алексей Навальный и его сторонники, Фото AFP via Getty Images

28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Медуза"

Детали: Известно о следующих задержанных:

  •     Ксения Фадеева, депутат городской думы Томска, ранее руководившая региональным штабом Навального;
  •     Захар Сарапулов, бывший координатор штаба в Иркутске;
  •     Егор Бутаков, бывший координатор штаба в Архангельске;
  •     Вадим Останин, бывший глава штаба в Барнауле (информация о задержании пока не подтверждена);
  •     Андрей Городецкий, бывший СММ-редактор штаба в Саратове.

У задержанных или их родственников прошли обыски. Так, в Бийске в Алтайском крае следователи провели обыск у матери Вадима Останина.

Напомним: Сам Алексей Навальный сейчас сидит в тюрьме.

Темы: НавальныйРосcияоппозиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Навальный
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Последние новости
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
Все новости...
Реклама: