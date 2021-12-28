В пяти городах России задержали экс-сотрудников штабов Навального

Алексей Навальный и его сторонники, Фото AFP via Getty Images

28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Медуза"

Детали: Известно о следующих задержанных:

Ксения Фадеева, депутат городской думы Томска, ранее руководившая региональным штабом Навального;

Захар Сарапулов, бывший координатор штаба в Иркутске;

Егор Бутаков, бывший координатор штаба в Архангельске;

Вадим Останин, бывший глава штаба в Барнауле (информация о задержании пока не подтверждена);

Андрей Городецкий, бывший СММ-редактор штаба в Саратове.

У задержанных или их родственников прошли обыски. Так, в Бийске в Алтайском крае следователи провели обыск у матери Вадима Останина.

Напомним: Сам Алексей Навальный сейчас сидит в тюрьме.