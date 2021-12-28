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В пяти городах России задержали экс-сотрудников штабов Навального

Вторник, 28 декабря 2021, 16:17
Алексей Навальный и его сторонники, Фото AFP via Getty Images

28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Источник: "Медуза"

Детали: Известно о следующих задержанных:

  •     Ксения Фадеева, депутат городской думы Томска, ранее руководившая региональным штабом Навального;
  •     Захар Сарапулов, бывший координатор штаба в Иркутске;
  •     Егор Бутаков, бывший координатор штаба в Архангельске;
  •     Вадим Останин, бывший глава штаба в Барнауле (информация о задержании пока не подтверждена);
  •     Андрей Городецкий, бывший СММ-редактор штаба в Саратове.

У задержанных или их родственников прошли обыски. Так, в Бийске в Алтайском крае следователи провели обыск у матери Вадима Останина.

Напомним: Сам Алексей Навальный сейчас сидит в тюрьме.

Темы: НавальныйРосcияоппозиция
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