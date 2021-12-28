В пяти городах России задержали экс-сотрудников штабов Навального
Вторник, 28 декабря 2021, 16:17
28 декабря в нескольких городах России задержали бывших координаторов и сотрудников местных штабов оппозиционера Алексея Навального.
Источник: "Медуза"
Детали: Известно о следующих задержанных:
- Ксения Фадеева, депутат городской думы Томска, ранее руководившая региональным штабом Навального;
- Захар Сарапулов, бывший координатор штаба в Иркутске;
- Егор Бутаков, бывший координатор штаба в Архангельске;
- Вадим Останин, бывший глава штаба в Барнауле (информация о задержании пока не подтверждена);
- Андрей Городецкий, бывший СММ-редактор штаба в Саратове.
У задержанных или их родственников прошли обыски. Так, в Бийске в Алтайском крае следователи провели обыск у матери Вадима Останина.
Напомним: Сам Алексей Навальный сейчас сидит в тюрьме.