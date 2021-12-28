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Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

Вівторок, 28 грудня 2021, 16:22
РНБО. фото ОП

Засідання Ради національної безпеки та оборони переноситься з середи на четвер 30 грудня через розширення порядку денного.

Джерело: Апарат РНБО у коментарі "Українській правді"

Дослівно: "У зв’язку з тим, що президент України збільшив кількість питань порядку деного, засідання РНБО України переноситься на четвер 30 грудня 2021 р".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський розпорядився скликати засідання Ради національної безпеки та оборони на середу 29 грудня.

Українська правда
Теми: РНБО


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