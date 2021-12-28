Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний
Вівторок, 28 грудня 2021, 16:22
Засідання Ради національної безпеки та оборони переноситься з середи на четвер 30 грудня через розширення порядку денного.
Джерело: Апарат РНБО у коментарі "Українській правді"
Дослівно: "У зв’язку з тим, що президент України збільшив кількість питань порядку деного, засідання РНБО України переноситься на четвер 30 грудня 2021 р".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський розпорядився скликати засідання Ради національної безпеки та оборони на середу 29 грудня.
Українська правда