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Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

Вторник, 28 декабря 2021, 16:22
СНБО. фото ОП

Заседание Совета национальной безопасности и обороны переносится со среды на четверг 30 декабря из-за расширения повестки дня.

Источник: Аппарат СНБО в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "В связи с тем, что президент Украины увеличил количество вопросов повестки дня, заседание СНБО Украины переносится на четверг 30 декабря 2021 г.".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду 29 декабря.

Украинская правда
Темы: СНБО
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