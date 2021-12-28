Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

Заседание Совета национальной безопасности и обороны переносится со среды на четверг 30 декабря из-за расширения повестки дня.

Источник: Аппарат СНБО в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "В связи с тем, что президент Украины увеличил количество вопросов повестки дня, заседание СНБО Украины переносится на четверг 30 декабря 2021 г.".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский распорядился созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду 29 декабря.