У Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах

У Дніпрі та Запоріжжі з ночі не вщухають снігопади, внаслідок яких в обох містах утворилися затори та порушено графік роботи громадського транспорту.

Джерело: повідомлення міської ради Дніпра з посиланням на коментар радника мера Антона Андрієнка, facebook-сторінка секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва

Деталі: За словами Андрієнка, в окремих місцях Дніпра випало майже до 50 см снігу.

У міськраді Дніпра повідомляють про значні затори, особливо на Новому мосту в центрі міста та Слобожанському проспекті на лівому березі. Громадський транспорт, включно з трамваями, курсує без дотримання графіку.

Ступінь заторів у Дніпрі станом на 21:20 28 грудня Мапа: Google Maps

З ночі, коли почав іти сніг, поліцейські зареєстрували вісімдесят ДТП.

На в’їздах до обласного центру патрульні перекрили дороги для великогабаритних вантажівок.

Подібно в запорізькій міській раді заявляють про складну ситуацію через снігопади.

Пряма мова Куртєва: "Сьогодні у Запоріжжі знову йдуть рясні опади.

Таких складних зимових погодних умов місто не бачило вже декілька років поспіль.

Комунальні служби працюють з ночі, та через сильний сніг та дощ прибрати одразу усе Запоріжжя непросто".

Техніка прибирає сніг на дорогах Запоріжжя Фото: facebook Куртєва

Деталі: За повідомленням запорізької мерії, сніг почав випадати з третьої години ночі.

Чиновники заявили, що в місті є нестача снігорозчищувальної техніки.

Кількість снігу на зупинках громадського транспорту в Запоріжжі Фото: facebook Куртєва