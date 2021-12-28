У Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
У Дніпрі та Запоріжжі з ночі не вщухають снігопади, внаслідок яких в обох містах утворилися затори та порушено графік роботи громадського транспорту.
Джерело: повідомлення міської ради Дніпра з посиланням на коментар радника мера Антона Андрієнка, facebook-сторінка секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва
Деталі: За словами Андрієнка, в окремих місцях Дніпра випало майже до 50 см снігу.
У міськраді Дніпра повідомляють про значні затори, особливо на Новому мосту в центрі міста та Слобожанському проспекті на лівому березі. Громадський транспорт, включно з трамваями, курсує без дотримання графіку.
З ночі, коли почав іти сніг, поліцейські зареєстрували вісімдесят ДТП.
На в’їздах до обласного центру патрульні перекрили дороги для великогабаритних вантажівок.
Подібно в запорізькій міській раді заявляють про складну ситуацію через снігопади.
Пряма мова Куртєва: "Сьогодні у Запоріжжі знову йдуть рясні опади.
Таких складних зимових погодних умов місто не бачило вже декілька років поспіль.
Комунальні служби працюють з ночі, та через сильний сніг та дощ прибрати одразу усе Запоріжжя непросто".
Деталі: За повідомленням запорізької мерії, сніг почав випадати з третьої години ночі.
Чиновники заявили, що в місті є нестача снігорозчищувальної техніки.