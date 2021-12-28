В Днепре и Запорожье не утихают снегопады: улицы городов застряли в пробках
В Днепре и Запорожье с ночи не утихают снегопады, в результате которых в городах образовались пробки и нарушен график работы общественного транспорта.
Источник: сообщение днепровской мэрии ссылаясь на комментарий советника Антона Андриенко, facebook-страница секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева
Детали: По словам Андриенко, в отдельных местах Днепра выпало почти до 50 см снега.
В горсовете Днепра сообщают о значительных пробках, особенно на Новом мосту в центре города и Слобожанском проспекте на левом береге. Общественный транспорт, включая трамваи, курсирует без соблюдения графика.
Ночью, когда начал идти снег, полицейские зарегистрировали восемьдесят ДТП.
На въездах в областной центр патрульные перекрыли дороги для крупногабаритных грузовиков.
Подобным образом, в запорожском городском совете заявляют о сложной ситуации из-за снегопадов.
Прямая речь Куртева: "Сегодня в Запорожье снова идут обильные осадки.
Таких сложных погодных условий город не видел уже несколько лет подряд.
Коммунальные службы работают с ночи, и из-за сильного снега и дождя убрать сразу все Запорожье непросто".
Детали: По сообщению запорожской мэрии, снег начал выпадать с трех часов ночи.
Чиновники признают, что в городе существует нехватка снегоочистительной техники.
По состоянию на вечер, власти отчитывались, что большинство улиц города не имеют проблемных участков со снегом и гололедом.