В Днепре и Запорожье не утихают снегопады: улицы городов застряли в пробках

В Днепре и Запорожье с ночи не утихают снегопады, в результате которых в городах образовались пробки и нарушен график работы общественного транспорта.

Источник: сообщение днепровской мэрии ссылаясь на комментарий советника Антона Андриенко, facebook-страница секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева

Детали: По словам Андриенко, в отдельных местах Днепра выпало почти до 50 см снега.

В горсовете Днепра сообщают о значительных пробках, особенно на Новом мосту в центре города и Слобожанском проспекте на левом береге. Общественный транспорт, включая трамваи, курсирует без соблюдения графика.

Степень пробок в Днепре по состоянию на 21:20 Карта: Google Maps

Ночью, когда начал идти снег, полицейские зарегистрировали восемьдесят ДТП.

На въездах в областной центр патрульные перекрыли дороги для крупногабаритных грузовиков.

Подобным образом, в запорожском городском совете заявляют о сложной ситуации из-за снегопадов.

Прямая речь Куртева: "Сегодня в Запорожье снова идут обильные осадки.

Таких сложных погодных условий город не видел уже несколько лет подряд.

Коммунальные службы работают с ночи, и из-за сильного снега и дождя убрать сразу все Запорожье непросто".

Техника убирает улицы Запорожья от снега Фото: facebook Куртева

Детали: По сообщению запорожской мэрии, снег начал выпадать с трех часов ночи.

Чиновники признают, что в городе существует нехватка снегоочистительной техники.

По состоянию на вечер, власти отчитывались, что большинство улиц города не имеют проблемных участков со снегом и гололедом.

Техника продолжает расчищать улицы Запорожья вечером 28 декабря Фото: facebook Куртева