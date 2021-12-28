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На Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг

Вівторок, 28 грудня 2021, 20:45
На Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг
Ліквідація пожежі на складі рятувальниками. Фото: ДСНС

У Чорткові в Тернопільській області сталася пожежа на комбінаті хлібопродуктів, через яку затримають пасажирський потяг №58 "Ворохта – Київ".

Джерело: telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій, telegram-канал "Укрзалізниці"

Деталі: Рятувальники отримали повідомлення про пожежу на даху комбінату близько 19:25. За їхніми словами, будівля була пустою.

Площа загоряння сягала 1 300 квадратних метрів. 

Поруч зі складом, на якому гасили пожежі, був розташований склад паливно-мастильних матеріалів залізниці. 

Рятувальники додали, що з Тернополя надсилали спеціальний пожежний потяг.

Близько 21:00 пожежу ліквідували. 

Однак, через руйнування на колію впали конструктивні елементи транспортерної лінії, на якій подають зерно і крупи. Через блокування шляхів на станції "Чортків" затримують потяг "Ворохта – Київ".

Заблоковані колії в Чорткові
Заблоковані колії в Чорткові
Фото: пресслужба УКрзалізниці

Українська правда

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Теми: Тернопільська областьпожежанадзвичайна подіяДСНСзалізниця
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