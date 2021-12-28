В Тернопольской области произошел массивный пожар: из-за разрушений задерживают поезд
В Чорткове в Тернопольской области произошел пожар на комбинате хлебопродуктов, из-за которого задержат пассажирский поезд №58 "Ворохта - Киев".
Источник: telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций, telegram-канал "Укрзалізниці"
Детали: Спасатели получили уведомление о пожаре на крыше комбината около 19:25. По их словам, здание было пустым.
Площадь возгорания достигала 1300 квадратных метров.
Рядом с составом, на котором тушили пожары, находился состав горюче-смазочных материалов железной дороги.
Спасатели добавили, что из Тернополя присылали специальный пожарный поезд.
Около 21:00 пожар был ликвидирован.
Однако из-за разрушения построек на рельсы упали конструктивные элементы транспортерной линии, на которой подают зерно и крупы. Из-за блокировки путей на станции "Чертков" задерживают поезд "Ворохта - Киев".