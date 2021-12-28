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На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло

Вівторок, 28 грудня 2021, 22:20
На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло
Наслідки пожежі в палаті. Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух, унаслідок якого 2 людей загинуло.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я, місцеве видання "Курс"

Деталі: Наразі в міністерстві з’ясовують всі обставини події та уточнюють інформацію. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

За даними місцевих журналістів, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 21:22. 

Вогнеборці змогли врятувати трьох пацієнтів. Пожежу ліквідували близько 22 години.

Орієнтовна площа загоряння склала 55 квадратних метрів.

Українська правда
Теми: МОЗІвано-Франківська областьвибухнадзвичайна подія
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