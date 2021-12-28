Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло

Вівторок, 28 грудня 2021, 23:20
Наслідки пожежі в палаті. Фото: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області

У палаті реанімаційного відділення Косівської центральної районної лікарні стався вибух, унаслідок якого 2 людей загинуло.

Джерело: facebook-сторінка Міністерства охорони здоров’я, місцеве видання "Курс"

Деталі: Наразі в міністерстві з’ясовують всі обставини події та уточнюють інформацію. На місці працюють рятувальники, 8 бригад екстреної медичної допомоги та представники регіонального департаменту охорони здоров'я.

За даними місцевих журналістів, повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 21:22. 

Вогнеборці змогли врятувати трьох пацієнтів. Пожежу ліквідували близько 22 години.

Орієнтовна площа загоряння склала 55 квадратних метрів.

Українська правда
Теми: МОЗІвано-Франківська областьвибухнадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну - Данілов

Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп

Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Усі новини...
МОЗ
На грип і ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей – МОЗ
З "червоної" зони днями вийдуть останні дві області – МОЗ
В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини медикам
Останні новини
06:37
У світі на коронавірус хворіє понад 28 млн осіб
05:45
Українського політв’язня етапували в Кемеровську область РФ – адвокат
04:48
Ізраїль схвалив 4-ту дозу ковід-вакцини для осіб з ослабленим імунітетом
03:52
Вітер і лісові пожежі: в Колорадо згоріли понад 500 будинків
02:55
"Час атаки скоро настане" – Саакашвілі
01:57
оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"
01:18
Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну
00:51
У США повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих дітей через "омікрон"
23:42
В Росії зафіксували найбільшу місячну смертність від коронавірусу
23:08
оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години
Усі новини...