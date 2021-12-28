В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли
Вторник, 28 декабря 2021, 22:20
В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, в результате которого 2 человека погибли.
Источник: facebook-страница Министерства здравоохранения, местное издание "Курс"
Детали: В министерстве выясняют все обстоятельства происшествия и уточняют информацию. На месте работают спасатели, 8 бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.
Сообщение о пожаре поступило спасателям около 21:22.
Пожарные смогли спасти трех пациентов. Пожар был ликвидирован около 22 часов.
Примерная площадь возгорания составила 55 квадратных метров.
Украинская правда