В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли

Последствия пожара в палате. Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв, в результате которого 2 человека погибли.

Источник: facebook-страница Министерства здравоохранения, местное издание "Курс"

Детали: В министерстве выясняют все обстоятельства происшествия и уточняют информацию. На месте работают спасатели, 8 бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 21:22.

Пожарные смогли спасти трех пациентов. Пожар был ликвидирован около 22 часов.

Примерная площадь возгорания составила 55 квадратных метров.