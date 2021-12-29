Байден про зустріч з Путіним в січні: Побачимо
Середа, 29 грудня 2021, 05:39
Президент США Джо Байден відповів "Побачимо" на питання, чи зустрінеться він з президентом РФ Володимиром Путіним 10 січня – того ж дня, коли мають відбутися переговори з безпеки між США і Росією, на яких обговорять Україну.
Джерело: Reuters
Деталі: Уточнюється, що Білий дім не відповів на запит про те, чи мав на увазі Байден саме ці переговори з безпеки у своєму коментарі про зустріч з Путіним.
Нагадаємо:
- 10 січня Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки.
- 12 січня Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО.
- 13 січня заплановане засідання Постійної ради ОБСЄ.
- Очікується, що протягом переговорів представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.