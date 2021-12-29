Байден про зустріч з Путіним в січні: Побачимо

Президент США Джо Байден відповів "Побачимо" на питання, чи зустрінеться він з президентом РФ Володимиром Путіним 10 січня – того ж дня, коли мають відбутися переговори з безпеки між США і Росією, на яких обговорять Україну.

Джерело: Reuters

Деталі: Уточнюється, що Білий дім не відповів на запит про те, чи мав на увазі Байден саме ці переговори з безпеки у своєму коментарі про зустріч з Путіним.

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