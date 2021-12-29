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Байден про зустріч з Путіним в січні: Побачимо

Середа, 29 грудня 2021, 05:39
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден відповів "Побачимо" на питання,  чи зустрінеться він з президентом РФ Володимиром Путіним 10 січня –  того ж дня, коли мають відбутися переговори з безпеки між США і Росією, на яких обговорять Україну.

Джерело: Reuters

Деталі: Уточнюється, що Білий дім не відповів на запит про те, чи мав на увазі Байден саме ці переговори з безпеки у своєму коментарі про зустріч з Путіним.

Нагадаємо:

  • 10 січня Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки.
  • 12 січня Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО.
  • 13 січня заплановане засідання Постійної ради ОБСЄ.
  • Очікується, що протягом переговорів представники США та Росії обговорять безпекову ситуацію довкола України та діяльність НАТО в Європі.

Теми: БайденПутін


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