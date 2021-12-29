Байден о встрече с Путиным в январе: Посмотрим
Среда, 29 декабря 2021, 05:39
Президент США Джо Байден ответил "Посмотрим" на вопрос, встретится ли он с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января – в тот же день, когда должны состояться переговоры по безопасности между США и Россией, на которых обсудят Украину.
Источник: Reuters
Детали: Уточняется, что Белый дом не ответил на запрос о том, имел ли Байден в виду именно эти переговоры по безопасности в своем комментарии о встрече с Путиным.
Напомним:
- 10 января Штаты ожидают участия с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности.
- 12 января Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия-НАТО.
- 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ.
- Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.