Байден о встрече с Путиным в январе: Посмотрим

Президент США Джо Байден ответил "Посмотрим" на вопрос, встретится ли он с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января – в тот же день, когда должны состояться переговоры по безопасности между США и Россией, на которых обсудят Украину.

Источник: Reuters

Детали: Уточняется, что Белый дом не ответил на запрос о том, имел ли Байден в виду именно эти переговоры по безопасности в своем комментарии о встрече с Путиным.

Напомним: