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Байден о встрече с Путиным в январе: Посмотрим

Среда, 29 декабря 2021, 05:39
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден ответил "Посмотрим" на вопрос, встретится ли он с президентом РФ Владимиром Путиным 10 января – в тот же день, когда должны состояться переговоры по безопасности между США и Россией, на которых обсудят Украину.

Источник: Reuters

Детали: Уточняется, что Белый дом не ответил на запрос о том, имел ли Байден в виду именно эти переговоры по безопасности в своем комментарии о встрече с Путиным.

Напомним:

  • 10 января Штаты ожидают участия с Россией в платформе Стратегического диалога по безопасности.
  • 12 января Россия и НАТО намерены провести встречу Совета Россия-НАТО.
  • 13 января запланировано заседание Постоянного совета ОБСЕ.
  • Ожидается, что в ходе переговоров представители США и России обсудят ситуацию с безопасностью вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе.

Темы: БайденПутин
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