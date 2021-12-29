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На українсько-російському кордоні затримали групу іноземців

Середа, 29 грудня 2021, 10:47
Фото: ДСНС

Українські прикордонники повідомили, що затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох громадян Узбекистану.

Джерело: повідомлення Держприкордонслужби

Дослівно: "Учора вночі (28 грудня – ред.) військовослужбовці Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, за випереджувальною інформацією оперативних співробітників, затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох осіб. Усі затримані виявилися громадянами Узбекистану.

Порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, оскільки мали заборону в’їзду на територію Росії".

Деталі: Стосовно затриманих склали протоколи про адмінпорушення за "Незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України".

Громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальності та примусове повернення до країни походження.

Українська правда
Теми: Росіякордон


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