На українсько-російському кордоні затримали групу іноземців
Українські прикордонники повідомили, що затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох громадян Узбекистану.
Джерело: повідомлення Держприкордонслужби
Дослівно: "Учора вночі (28 грудня – ред.) військовослужбовці Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, за випереджувальною інформацією оперативних співробітників, затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох осіб. Усі затримані виявилися громадянами Узбекистану.
Порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, оскільки мали заборону в’їзду на територію Росії".
Деталі: Стосовно затриманих склали протоколи про адмінпорушення за "Незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України".
Громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальності та примусове повернення до країни походження.