На украинско-российской границе задержали группу иностранцев

Украинские пограничники сообщили, что задержали на украинско-российской границе пять граждан Узбекистана.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "Вчера ночью (28 декабря – ред.) военнослужащие Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, по упреждающей информации оперативных сотрудников, задержали на украинско-российской границе пять человек. Все задержанные оказались гражданами Узбекистана.

Нарушители преследовали цель незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку у них был запрет въезда на территорию России".

Детали: В отношении задержанных составили протоколы об админнарушениях за "Незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины".

Граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительный возврат в страну происхождения.