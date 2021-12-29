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На украинско-российской границе задержали группу иностранцев

Среда, 29 декабря 2021, 09:47
На украинско-российской границе задержали группу иностранцев

Украинские пограничники сообщили, что задержали на украинско-российской границе пять граждан Узбекистана.

Источник: сообщение Госпогранслужбы

Дословно: "Вчера ночью (28 декабря – ред.) военнослужащие Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, по упреждающей информации оперативных сотрудников, задержали на украинско-российской границе пять человек. Все задержанные оказались гражданами Узбекистана.

Нарушители преследовали цель незаконно пересечь государственную границу вне установленных пунктов пропуска, поскольку у них был запрет въезда на территорию России".

Детали: В отношении задержанных составили протоколы об админнарушениях за "Незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины".

Граждан Узбекистана ждет административная ответственность и принудительный возврат в страну происхождения.

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Темы: Росcияграница
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